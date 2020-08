GRENIER, Claire



Toi ma maman, ma sœur, mon amie, ma précieuse confidente... Tu quittes cette vie en emportant avec toi une part essentielle de moi-même… C'est avec une immense tristesse que je vous fais part du décès de ma mère Claire qui s'est éteinte le vendredi 17 avril 2020 au Centre d'Hébergement St-Augustin à l'âge de 86 ans et 8 mois. Autrefois, elle a demeuré 56 ans quartier Villeneuve Beauport. La famille vous accueillera le jeudi 3 septembre à compter de 13h au centre commémoratifClaire est allée rejoindre ses parents: feu F.X Gérard Grenier, feu Bernadette Dubé; son époux feu Camille Robert et sa fille Linda, sa sœur feu Marthe Grenier Giroux conjointe de M. Jean-Guy Bilodeau. Laissant ici-bas pour se souvenir d'elle sa fille Johanne, son gendre Francis Drouin, son Ti-Pou Francis-Olivier Robert Drouin et sa conjointe Sabrina Chrétien. Sa sœur Alberte Grenier-L'Heureux (feu Yvon Boulet) et ses deux enfants: Jocelyne et Benoît (Chantal Tardif). Laisse aussi dans le deuil les enfants de sa tante feu Mme Gisèle Grenier qu'elle affectionnait beaucoup. De la famille Robert, son filleul Denis, sa filleule Denise, sa nièce Sylvie très appréciée et importante pour maman; ses belles-sœurs: Rita Roy (feu Jean-Noël), Thérèse Breton (feu Marcel et feu René), Suzanne Deschênes (feu Roger), Pierrette Selesse (feu Charles-Henri), Thérèse (feu Eugène Chevalier) neveux et nièces. Des amis de longue date: Diane St-Pierre, Réjane Dufour, Jacques Boulay, Gisèle et Germain Drouin, Jeannine Mariage et feu Lorette Caron (Jean-Marc Jobin). Remerciements au personnel soignant du CHSLD St- Augustin 4ième Ouest où elle a pris son envol. Mention spéciale à Diane St-Pierre pour la qualité des soins prodigués à maman avec attention et humanité. Également, pour sa précieuse écoute avec moi. Tu es une perle chère Diane ! Merci Edith Kendall pour les soins médicaux donnés à maman avec patience et humour, très apprécié ! Finalement, un énorme merci à Sonia Giroux pour ses délicates attentions envers maman. Si désiré, des dons à la Fondation du rein ou Fondation de la Sclérose en Plaques division Québec. Merci !