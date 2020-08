CHAMBERLAND, Pierrette



À l'Hôpital général, Québec, le 26 mars 2020, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédée madame Pierrette Chamberland épouse de feu Jean-Paul Poitras. Née à Québec (Paroisse St-Joseph), le 14 mai 1935. Elle était la fille de feu dame Germaine Larrivée et de feu monsieur Albert Chamberland. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie. Madame Chamberland laisse dans le deuil sa fille Lucie (Steve Collard); ses petits-enfants: Audrey-Anne et Francis; son frère Michel (Hélène Chamberland), sa sœur feu Denise (feu Paul-André Proulx); de la famille Poitras: Florence (feu Robert Héroux); ses neveux et nièces: Sylvie, Johanne, Julie, Rémy; ses petits-neveux et petites-nièces: William, Jérémy, Zachary, Rosalie et Félix, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec qui l'a accompagnée de façon exceptionnelle durant ses derniers moments. Un merci également au personnel de la résidence Auberge aux Trois Pignons qui a pris soin d'elle durant 7 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale (FAIS) (Hôpital Général de Québec), Site : www.fondationfais.org, tél. : 418-691-0766.