DOYON, Colette Parent



À la résidence Maison Beauport à Québec, le 4 juin dernier, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Colette Parent épouse de feu Robert Doyon. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Louise Forest), Nicole (Jean Paquin), Normand (Chantal Collin), Martine (Alain Lemieux) et Bernard (Isabelle Dalati); ses petits-enfants: Marie-Claude (Jean- Philippe Gaudet), Josée (Michel Fontaine), Mathilde, Jules, Marc Anthony, Claude Andrée, Jeannie (Mathieu Richer), Romy, Malika et Kamielle; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Gaëlle, Tom, Anne, Zoé, Mia et Loïk; sa soeur Charlotte et son beau-frère Armand Rochette; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Doyon, soit Paul-Henri (Gertrude Gagnon) et Yvette Genois. Sont aussi affectées par son départ Diane Hostetler et Nancy Bonenfant. Outre son époux, elle est allée rejoindre ses parents Vilmond Parent et Yvonne Poulin; ses sœurs et son frère Gaston (dit Frère Germain), Monique et Liliane; son beau-frère Manford Hostetler; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Doyon, soit Paul-Émile (Gemma Boucher), Liliane (Eugène Pageau), Louis-Philippe (Ida Harvey), Gemma, Léo (Georgette Girard), Madeleine, Monique (Gérard Julien), Guy, Colette (Roland Lévesque) et Charlotte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Petits bonheurs d'école, au 325, avenue des Oblats, Québec, QC G1K 1R9, Téléphone : 418 628-4355, Télécopieur : 418 780-4763 info@petitsbonheursdecole.com Pour rendre hommage à Mme Parent, vous pouvez visiter notre site internet www.dignitequebec.com Les funérailles ont été confiées au