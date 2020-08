BÉLANGER, Jean



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 mars 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé subitement monsieur Jean Bélanger, conjoint de madame Renée Chouinard. Fils de dame Carmelle Jean et de monsieur Jogues Bélanger, il demeurait à Saint-Aubert-de-L'Islet. Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil sa sœur Louise, ses frères François et Éric, ainsi que son neveu Félix Bélanger. Il laisse aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chouinard: Louiselle (Sylvain Brault), Romain (Dany Vaillancourt) et Dany (Christian Fournier); son filleul Joey Fournier, son neveu Patrick Chouinard et sa nièce Chloé Fournier. Sont également affectés par son départ ses oncles et tantes, cousins et cousines des familles Bélanger et Jean, ses collègues de travail de l'entreprise Fortrac ainsi que ses nombreux amis qui étaient si importants pour lui. Une pensée spéciale à ses grands chums du " café " et ceux du Garage Éric Robichaud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350 Avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, www.fondationhelenecaron.org. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 13h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.