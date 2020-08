THIBAULT, Alain



Trop tôt, à Québec, le 11 août 2020, à l'âge de 59 ans, est décédé Alain Thibault, fils de feu madame Gisèle Lafrance et feu monsieur Lionel Thibault, il était le frère de feu Line.Il laisse dans le deuil son amie et complice Monique Lamontagne, sa fille Kathleen (Éric Laprade), son fils Steven ainsi que ses petits-enfants adorés, Nathan et James. Il laisse également dans le deuil de nombreux amis.Une formule rencontre amicale sera privilégiée afin de célébrer la vie d'Alain, l'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou encore, à la Fondation Rêves d'enfants.