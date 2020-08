BERRY, Sébastienne Martel



Au Foyer de Loretteville, le 7 avril 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Sébastienne Martel, épouse de feu Jean-Louis Berry, fille de feu madame Marie-Louise Boulay et de feu monsieur Joseph Martel. Elle demeurait à Loretteville, QC.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière de Loretteville, sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses filles : Johanne (Gilles Déry), Sylvie (Denis Gros-Louis) ; ses petits-enfants : Patrick Belleville (Joële Mondoux), Alexandra Belleville (Samuel Lapointe), Marie-Pier Gros-Louis (Chad O'Brien), Maxime Gros-Louis (Coralie Grégoire); ses arrière-petits-enfants : Juliane, Clara, Chloé, Louis, Adam ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel: info@societealzheimerdequebec.com site Internet: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à l'entrée de l'église de Wendake lors des condoléances.