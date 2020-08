GENEST, Richard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Richard Genest, survenu à Québec le 27 juillet 2020. Il était le fils de feu Rosaline Demers et de feu Roméo Genest.L'inhumation des cendres de monsieur Genest aura lieu le jeudi 17 septembre 2020, à 11h05, au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (QC) H3V 1E7. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Armande (feu Arthur Bergeron), Émile (Doris Roy), feu Pauline (feu Paul Perron), Louisette (feu Édouard Perron), Denise (feu Henri Rousseau), André (Ginette Lacasse), Paul-Henri (feu Lise David), Gilles (Monique Breton), Françoise (Raymond Méthot), Laurent (France Courchesne), Denis (Michelle Dumont) et Lucien (Johanne David); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que des ami(e)s très cher(ère)s. La famille tient à adresser leurs sincères remerciements au personnel de l'Hôpital l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel de l'Hôpital Robert-Giffard (IUSMQ) pour les bons soins prodigués à leur frère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601 chemin de la Canardière, bureau J-9000, Québec (QC) G1J 2G3, téléphone : 418 663-5155. https://fondationcervo.com/donner/comment-donner/