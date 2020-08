DAIGLE, Dorothy Leclerc



Le 14 avril 2020, est décédée paisiblement, à la résidence Côté-Jardins, à l'âge de 97 ans et 9 mois, madame Dorothy Leclerc, épouse de feu M. Lévite Daigle demeurant autrefois à Kénogami. Elle était la fille de feu Ferdinand Leclerc et de feu dame Laura Daigle.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Huguette (Bertrand Simard), France (Jean-Pierre Desbiens) et Sabin (Joëlle Belley) ainsi que ses petits- enfants: Jean-Philippe (Mélanie Dubuc), Sophie (Justin Ross), Marie-Josée (Sébastien Hould-Gagnon), Pierre-Alexandre (Neelu Johar Desbiens), Virginie (François Labrecque) et Charles (Camille Aubin-Gagnon) et ses arrière-petits-enfants : Charlie, Justin, Léalie, Émia, Benjamin, Jade et Jace. Elle était la sœur de feu Rena, feu Patricienne, feu Blandine, feu Ronald, Gisèle et feu Gérald. Également elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Leclerc et Daigle du Québec et du Nouveau-Brunswick, plusieurs neveux et nièces, parents et amis. De plus, elle laisse dans le deuil son ami de longue date André Thériault, les familles Thériault, Poirier, Simard, Desbiens, Ouellet et Ratté. Un remerciement tout spécial au personnel du 4e étage côté Montagne de la résidence Côté-Jardins ainsi qu'à Docteure Julie Lemay et à l'équipe des soins palliatifs du 1er étage pour leur extrême générosité.