CORRIVEAU, Carmen Gravel



Au CHSLD de Sainte-Marie, entourée de l'amour des siens, le 23 août 2020 à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Carmen Gravel, épouse de feu Denis Corriveau. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera aule dimanche 30 août 2020 de 14h à 18h, le lundi 31 août 2020 de 9h à 10h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Pauline Poulin) et Mgr Louis; ses petites-filles: Michèle (Jake Harding) et Annie (Charles Arsenault); son arrière-petit-fils: Benoît Arsenault, ses frères et sœurs: feu Lucille (feu Jules Corriveau), feu Réal (Fabienne Gosselin), Jeanne (feu Laurent Turgeon), feu Bertrand (Claudette Battah), Madeleine et Fernande. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau. Elle laisse également dans le deuil ses filleules: Marie Corriveau, Marie-Chantal Allaire, son filleul Guy Corriveau, ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le Dr Daniel Roux ainsi que tout le personnel soignant du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur attention exceptionnelle. Dons suggérés: Le Crépuscule, Fondation pour votre santé en Nouvelle-Beauce : https://www.lecrepuscule.ca/ ou à la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus : Fabrique de Sainte-Marie