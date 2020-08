JULIEN, Lucienne Côté



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 25 août 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Lucienne Côté, épouse de feu monsieur Rosaire Julien, fille de feu monsieur Octave Côté et de feu dame Joséphine Fillion. Elle demeurait à Château-Richer.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Angèle, Lucie (Mario Trottier), Nicole (André Daoust), Yvon (Martine Simard), Marcel et Hélène; ses petits-enfants: Tatiana (Jean-Benoît Lefaivre), Alexandre (Marie-Noëlle Lague), Andrée-Anne (Sylvain Ruel), Marie-Andrée (Alain Faucher), Xaviérine (Francis Lavoie) et Antoine; ses-arrière-petits-enfants: Damien, Elia, David, Eve, Charles-Edouard, Émile, Mia et Eva; sa sœur : Marie-Ange (Jean-Paul Lachance); ses belles-sœurs: Lucille Corriveau (feu Fernando Côté), Madeleine Gravel (feu Georges Côté ) Hélène Gallien (feu Armand Julien) et Colette Taillon (feu Claude Julien); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami (e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3 Tel: 418-527-4294 ou un don à la Fabrique Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France (Paroisse de Château-Richer). Étant donné la situation actuelle, il n'y aura pas de condoléances avant le service religieux, puisque la configuration de l'église ne le permet pas. Le port du masque est obligatoire et les règles de distanciation physiques doivent être respectées. La direction des funérailles a été confiée à la