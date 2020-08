GARIÉPY, Monique Lagacé



À l'hôpital St-Sacrement, le 23 août 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Monique Lagacé, épouse de feu Germain Gariépy. Elle demeurait à Val-Bélair, Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 16h etLes cendres seront déposées au Columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.Elle laisse dans le deuil ses filles: Linda (Marc Chaput), Nathalie (Mario Gauthier), ses petits-enfants: Léonie Durand (Jonathan Andrews) et Guillaume Durand, ses frère et sœurs: André Lagacé, Laurence Lagacé (feu Jean-Luc Pelletier), Gilberte Lagacé (feu Donat Cloutier), Madeleine Lagacé, Cécile Lagacé (Valmont Robichaud). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. SVP compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation de votre choix, des formulaires seront disponible au salon funéraire lors des condoléances. Un sincère remerciement au personnel du Manoir du Bel-Âge pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.