LAJEUNESSE, Andrée Morisset

Au centre d'hébergement Limoilou, à Québec, le 23 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Andrée Morisset, épouse de feu monsieur Robert Lajeunesse. Elle était la fille de feu monsieur Joseph-Henri Morisset et de feu dame Yvonne Corriveau.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Denis (Nicole Bédard), Diane (Daniel Robitaille) et Céline; ses petits-enfants: Anne-Marie Lajeunesse (Steve Moses) et Éric Lajeunesse (Valérie Dugal); ses arrière-petites-filles: Florence, Julianne, Alycia et Mégane; sa sœur Lilianne Morisset; son beau-frère André Lajeunesse (Hortense St- Laurent) ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le CHSLD de Limoilou pour leur délicate attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.