ST-HILAIRE, Claire



À la Maison Michel-Sarrazin, le 15 août 2020, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédée madame Claire St-Hilaire, épouse de monsieur Jean-Claude Ferland, fille de feu madame Maria Turmel et de feu monsieur Donat St-Hilaire. Elle demeurait à Lévis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille: Anne-Marie; son petit-fils: Jérémy; ses frères et sœurs: Sr Pauline rjm., Madeleine (Paul-André Faucher), Claude (feu Germaine Grimard), Monique (feu Léo Sévigny); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland: Roger (Patricia Groulx), Louise (Michel Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et parents. Elle est allée rejoindre outre ses parents, ses frères et sœurs: Marcel (Suzanne Grimard), Françoise (Daniel St-Hilaire) et Jean-Louis. La famille recevra les condoléances de la famille et des proches, en présence des cendres au, de 10h à 11h30.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à exprimer ses remerciements les plus sincères au personnel et aux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leur grand dévouement, leur humanité et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca Des formulaires seront disponibles sur place.