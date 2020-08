Après la chanson, un album en tête

Gabrielle Destroismaisons a lancé Les souliers gris, sa première chanson originale en 16 ans, vendredi dernier. Ça ne restera pas sans suite, assure-t-elle. Un album est dans les plans.

« Après l’entrevue, je m’en vais justement m’acheter un cahier d’écriture », confie celle qui a connu le succès grâce à la chanson Et cetera, au début du millénaire.

« J’ai envie de dire des choses, d’écrire des chansons. C’est sûr qu’il va y avoir un album. Bientôt, idéalement », promet l’artiste maintenant âgée de 37 ans.

De 2000 à 2004, Gabrielle Destroismaisons a lancé trois albums avant de laisser sa carrière solo en plan et bifurquer vers les revues musicales. On l’a vue dans Je reviens chez nous, Party Time, Blue Suede Show, Cocktail et Décembre.

« J’ai eu un beau début de carrière solo, le rythme de vie était intense et je pense que j’ai eu besoin de m’enlever de la pression en me joignant à des projets de groupe », explique-t-elle.

Pendant qu’elle chantait les pièces des autres, Gabrielle Destroismaisons a écrit la chanson Les souliers gris, qui prend la forme d’un hommage à sa famille et ses origines, il y a quelques années.

En pleine pandémie, elle a estimé qu’il était temps de l’enregistrer et la présenter au public.

La musique de son enfance

Contrairement à ses chansons essentiellement pop d’il y a 20 ans, Les souliers gris revêt une couleur musicale country.

« La chanson le demandait, explique-t-elle. Je suis une fille de la campagne, j’ai grandi à Saint-Lin, dans les Laurentides, dans une famille nombreuse. Je faisais des cabanes dans la forêt, je jouais avec des grenouilles et des salamandres. Je trouve que ce type de musique raconte la campagne, évoque le retour aux sources. »

« J’ai grandi avec la musique de Bob Dylan. À la maison, il y avait beaucoup de country et de folk qui jouait. Ce n’est pas dépaysant pour moi, ce style de musique. Country-pop, j’aime bien ça. Je pense que ma voix va bien avec cette musique. »