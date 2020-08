BLOUIN, Gérard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 août 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Gérard Blouin, conjoint de feu dame Thérèse Chrétien, fils de feu monsieur Auguste Blouin et de feu dame Léona Dupuis. Il demeurait à Québec (quartier de Limoilou). Prédécédé par sa fille Maryse (Stéphane Dupuis), monsieur Blouin laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Jerene Lane) et Louis-Philippe (France Rochon); ses petits-enfants: James Blouin, Jack Dupuis, Jonathan Blouin, India-Jane et Hayden Tremblay; ses frères et sœurs: Élias (feu Hélène Vermette), Alice (Charles-Albert Duchesne), Lucien (Ghislaine Emond), Marthe (feu Gilles Gaulin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jean-Charles (Bernadette Lachance), feu Claudette (Paul Vézina), feu Edgar (Yolande Lachance); sa première épouse Paulette Dubrûle; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubrûle: Suzanne (feu Albert Carle), Carmen (feu Jean Mahaux et son conjoint actuel Robert Villeneuve), Lise (feu Jean-Claude Lepage et son conjoint actuel Guy Hudon), Raymond (Diane Drapeau) et Jean-Claude; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Blouin rejoint outre ses parents et sa fille Maryse, ses frères et sœurs: Valère (Hélène Lapointe), Isidore (Claire Maranda), Paul (Yvonne Pruneau), Léonard (Bérangère Hébert), Marie-Rose (Réal Côté), Rita (Joseph Gosselin), Thérèse (André Létourneau), Lucille (Camille Rousseau), Aline (Julien Chartré) et André (Jacqueline Boissonneault). Notre réalité d'aujourd'hui avec le Covid-19 nous amène à penser différemment.L'inhumation des cendres se fera par la suite au cimetière de Sainte-Pétronille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer - Division du Québec - 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, par téléphone au 1-888-939-3333 ou www.cancer.ca