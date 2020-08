FRENETTE, Agathe Hamel



À l’hôpital Laval (IUCPQ), le 20 avril 2020, à l’âge de 87 ans, est décédée madame Agathe Hamel, épouse de feu monsieur Jean-Claude Frenette. Elle demeurait à Portneuf. Madame Hamel laisse dans le deuil son fils unique Jacques (Suzanne Marcotte); ses petits-enfants: Marc-André, David et Émilie; ses belles-sœurs de la famille Frenette : Jeannine et Ginette ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci au voisinage pour leur accompagnement et leur soutien.et de là au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, (261-4715, ave des Replats, Québec, QC G2J 1B8) https://www.coeuretavc.ca/