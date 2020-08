CARTER, Berthe



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 août 2020, à l'âge de 104 ans et 1 mois, est décédée dame Berthe Carter, épouse de feu Henri Binet. Elle demeurait à Sainte-Marie.la famille recevra les condoléances du public au funérarium delale samedi, 29 août, à compter de 12h.La direction de la célébration a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Lina (Armand Jobin), Michel, Anne-Marie, feu René (Nicole Patry) et Danielle; ses petits-enfants: Andréanne Jobin (Martin Gauthier), Marie-Claude Jobin, Gabrielle Binet (Normand Mercier) et Dominic Binet (Kate Ventoso) et son arrière-petit-fils : Henri Mercier. Elle était la sœur de Marguerite (feu Benoît Moreau), Jacqueline (feu Henri Roy), Marthe (feu Paul Trudeau), feu Jean-Baptiste (feu Geneviève Côté), feu Noël (feu Thérèse Morissette), feu Jacques, feu Guy (feu Denise Ferland) et feu Clément (feu Cécile Moony). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Binet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier Dr Yvan Lavoie de la Clinique Médicale Nouvelle-Beauce les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Groupe d'Accompagnement Jonathan (CP 963, Sainte-Marie, G6E 3C2) : https://www.groupejonathan.ca/