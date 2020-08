MOREAU FRANCOEUR, Gaétane



À la maison d'Hélène de Montmagny, le 18 avril 2020, à l'âge de 88 ans et 11 mois est décédée dame Gaétane Moreau épouse de feu monsieur Noël Francoeur. Fille de dame Adèle Caouette et de feu monsieur Hervé Moreau, elle demeurait à L'Islet et autrefois à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Elle était la belle-mère et la mère de: Roland, Claude (Véronique Lord), Ginette, feu Marc-André (Gisèle Vaillancourt), Violaine (Nicolas Manseau), Mario (Nicole Lebel), Thérèse (Pierre Bernier), Marie-Ève (Marco Pellerin). Elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Pierre, Chantal et Guy; Marie-Josée, Jean-Robert et Caroline; Manon, Judith et Sophie; François et Stéphanie; Martin, Marie-Noël et Marie-Élène; Marilou et Geneviève; Pierre-Étienne ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Armande et Marguerite Moreau. Sont également affectés par son départ les membres de la famille Francoeur, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Des remerciements sont adressés au personnel soignant de la résidence Le Bel Age de L'Islet ainsi qu'à celui de la maison d'Hélène pour les bons soins et leur accompagnement empreint d'humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison d'Hélène, 350, Av. St-David, Montmagny, Qc, G5V 2K2. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue ".