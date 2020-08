THÉRIAULT, Rénald



À la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, le 12 mai 2020, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédé M. Rénald Thériault, époux de dame Céline D'auteuil, fils de feu M. Conrad Thériault et de feu dame Yvonne Dubé. Il était entrepreneur en machineries lourdes. Son entreprise était connue sous le nom "Les Entreprises Ré-Hu-Ca" de St-Épiphane.et de là au cimetière de Cacouna. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Céline; ses fils: Hugues (Valérie Obenchain), Carl (Émilie Leclerc); son petit-fils Étienne (Francheska Perron). Sont aussi affectés par son départ ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que ses autres parents et amis des familles Thériault et D'Auteuil. La famille remercie le personnel et les bénévoles de la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB pour leur dévouement, leur support et les bons soins prodigués à M. Thériault. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison Desjardins de Soins Palliatifs du KRTB, 44, de Chauffailles, Rivière-du-Loup G5R 4E1. Formulaires disponibles au funérarium. Les services professionnels ont été confiés à la