JAFFRY, Christian



Au CHUL, le 24 août 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Christian Jaffry. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.suivie de l'inhumation des cendres au cimetière de La Souvenance. Il laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric, Claude, feu Patrick et leur mère Madelyne Desbiens, ainsi que ses petites-filles: Léa et Clara. La famille tient à remercier sincèrement le personnel aidant du CLSC des Rivières pour leur dévouement et les bons soins prodigués.