GRONDIN, Mariette Roy



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Mariette Roy, décès survenu le 31 juillet 2020 à Hôtel Dieu de Lévis. Elle demeurait à Pintendre. Elle rejoint notre père Réal Grondin, elle était la fille de feu Antonio Roy et feu Alice Fortier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jocelyne (Yvon Roy), Bruno, Mario (Suzanne Jolicoeur), RÉmi (Jocelyne Beaudin), Fabien (Andrée Poirier), Daniel (Diane Roy), Manon (Robert Rousseau), Pierre (Mireille Labrecque); ses petits- enfants: Nicolas Roy (Mélanie Breton), Dominic Roy (Jo-Anny Picard), Mélanie Roy (Mathieu Cuningham), Sarah, Laurie, Yannick, Charlaine, Keven (Cynthia Isabelle), Alexandre, Miriam (Michaël Thibault), MÉlissa (Sacha Labrecque), Christopher (Audrey-Anne Bergeron), Nathan et Louka Grondin; ses arrière-petites-filles: Léana et Lydia Roy; ses frères et sœurs: Rita, Michel (Louisette, Fortier), Claudette, Huguette, Georges-Léon (Nicole Gignac), Ghislain (Carmen Montmigny), Céline et Serge Roy; ses belles- sœurs et beaux-frères: Lise Larochelle, Huguette Grondin, Micheline Jacques, Lucien Grondin (Gisèle Gagné), Micheline Grondin (Jean Marc Couture), Diane Grondin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédée frères, sœur, beaux-frères et belle-sœur: Jean-Luc, Julien, Réal, Gilles, Lise, Gérald et Normand Roy, Roger Guay, Adrien Royer, Vital Labrie, Raymond et Lisette Grondin.. La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, QC Téléphone : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca ou à la Fondation canadienne du rein 1675 chemin Sainte-Foy, local 101, Québec, QC Téléphone : 418 683-1449Courriel : infoquebec@rein.ca Site web : www.rein.ca/quebec Des formulaires seront disponibles sur place.