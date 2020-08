GRÉGOIRE, Louise Lachance



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 11 juin 2020, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédée madame Louise Lachance, épouse de monsieur Jacques Grégoire, fille de feu monsieur Louis-Philippe Lachance et de feu madame Marguerite Raymond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses deux fils Daniel (Carole Fluet) et Richard (Jo Anne Bédard); ses petits- enfants: Mathieu (Marie-Christine Déry), Dominic (Kariane Blouin), Alexandra, Marc-Antoine et Audrey; ses arrière- petits-enfants: Samuelle, Juliette et Ethan ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle était la sœur de: feu Marguerite (feu Gérard Lortie), feu Denyse (Jean Robitaille), feu Suzanne (feu Jean-Marie Corbin), feu Nicole (Yvon Falardeau), Thérèse, Madeleine (Jean-Marc Pelletier), Christiane (Roger Savard), feu Raymond (feu Micheline Giguère) et feu Rodrigue (Gisèle Patry). De la famille Grégoire, elle était la belle-sœur de: feu Thérèse (feu Maurice Gravel et feu Gérard Maheux), Gilles (feu Aline Sénéchal), André (Hélène Goulet), feu Jean (feu Lorraine Denis) et feu Henri (Claudette Lemieux) et plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCP pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, tél.: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.