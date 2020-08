BILODEAU, Georgette Hallée



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 19 février 2020, à l'âge de 98 ans 10 mois, est décédée dame Georgette Hallée, épouse de feu monsieur Paul-Eugène Bilodeau. Née à Québec, le 15 avril 1921, elle était la fille de feu dame Amabylis Labrie et de feu monsieur Michel Hallée. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront par la suite mises en terre au cimetière. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Hugues (Marie-Hélène Bilodeau) et Jocelyne (Jacques Lafrance); ses petits-enfants : Dominic (Élise Élie), Julie, Marie-Ève, Nathalie, Caroline; ses arrière-petits-enfants dont Gabrielle et Édouard ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son conjoint, ses parents ainsi que ses sœurs et beaux-frères : Jeannine (Charles Rochette), Rolande (Fernand Lessard), Lucette (Roméo Maheux), Micheline, tous décédés. La famille tient à remercier la travailleuse sociale madame Brigitte Landry, la directrice de l'Auberge Boischatel madame Geneviève Séguin et son personnel ainsi que le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise, tout spécialement la Dre Alexandra Murray pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du C.H.U. (Hôpital St-François d'Assise), Site : www.fondationduchudequebec.org , Tél. : 418-525-4385.Les Funérailles sont sous la direction de :