GAUTHIER, Jean-Marc



Au CHSLD Saint-Jean-Eudes, le 7 mai 2020, à l'âge de 82 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Marc Gauthier, époux de dame Thérèse Bélanger, fils de feu dame Célanire Fortier et de feu monsieur Maurice Gauthier. Il était le Fondateur des Loisirs Lebourgneuf et membre des Chevaliers de Colomb Conseil Charles-neuf et demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Thérèse Bélanger; ses enfants: Alain, son épouse Anne Delisle et leurs enfants: Samuel (Laurence) Charles-Olivier (Ariane) Thomas-Gabriel; Manon, son époux Laurent Lebrun et leurs enfants: feu Noémy et Félix-Hugo (Camille); Serge, son épouse Marlène Tardif et leurs enfants: Laurie et Rosalie; Nancy, son conjoint Jean-François Faucher et leurs enfants: Raphaëlle, Victor et Nora. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Colette (Michel Sirois), Jean-Guy (Micheline Vézina), feu Micheline (Roger Coté), Jacques (Jacinthe Bélanger), feu Yvon (Thérèse Perron), feu Nicole (Émilien Caron) et Gaétan; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bélanger : Cécile (feu Rock Bourgault), Louisette (Jean-Yves Lachance), Jacques (Claire Légaré), feu Gilles (Diane Chamberland), Lise, Gisèle (Jocelyn Bleau), Laurent (Denise Paradis), Lucille (Denis Magnan), Claire (Marc-André Morissette), France (Gaston Langlais) et Aline (Benoit Daigle) ainsi que tous ses neveux et nièces. Sincères remerciements au personnel des Jardins du Haut-St-Laurent en particulier Laurie et Manon ainsi que le Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes pour les soins exceptionnels prodigués à Jean-Marc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294.