COVID-19: 250 nouveaux cas au pays

MONTRÉAL – Le Québec et l’Ontario ont rapporté respectivement 111 et 118 nouveaux cas de la maladie à coronavirus, jeudi, alors que le pays s’approche des 127 000 infections.

Le Québec a de plus annoncé trois décès supplémentaires, dont deux survenus avant le 20 août, ce qui a contribué à alourdir son triste bilan à 5750 pertes de vie. La Belle Province a toujours, et de loin, le pire palmarès des contaminations, avec 62 056 cas.

L’Ontario, elle, a signalé un décès, jeudi, pour un total à ce jour de 2803. La province la plus populeuse au pays recense jusqu’ici 41 813 malades.

Le Manitoba a aussi fait gonfler les chiffres en confirmant 21 nouveaux cas et un décès, portant son bilan à 1064 cas et 14 morts.

À l’échelle canadienne, on comptait en milieu d’après-midi 126 667 cas (+250) et 9099 morts (+5).

Selon la santé publique du pays, 89 % des personnes infectées sont maintenant rétablies et la clé, en plus des mesures d’hygiène et de distanciation physique, repose sur le dépistage. À ce chapitre, le Québec en a réalisé 16 020 tests en date du 25 août et l’Ontario en a mené 28 625 en date du 26 août.

«Des laboratoires de partout au pays ont analysé les tests de dépistage de presque 48 000 personnes en moyenne quotidiennement au cours de la dernière semaine; dont 0,7 % a obtenu un résultat positif», a indiqué la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada.

«À l'heure actuelle, le Canada a fait passer un test de dépistage à plus de 140 personnes pour chaque cas positif, a-t-elle poursuivi dans sa déclaration quotidienne. Au cours des sept derniers jours, un peu plus de 400 nouveaux cas ont été signalés quotidiennement en moyenne.»

La santé publique dit surveiller de près les indicateurs d’activité du virus, comme le nombre de nouveaux cas quotidien, le nombre d’hospitalisations et le pourcentage de personnes déclarées positives.

La situation au Canada:

Québec: 62 056 cas (5750 décès)

Ontario: 41 813 cas (2803 décès)

Alberta: 13 210 cas (235 décès)

Colombie-Britannique: 5304 cas (203 décès)

Saskatchewan: 1604 cas (24 décès)

Nouvelle-Écosse: 1081 cas (65 décès)

Manitoba: 1064 cas (14 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 190 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 126 667 cas (9099 décès)