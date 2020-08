MOREAU, Daniel



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 août 2020, à l’âge de 63 ans, est décédé monsieur Daniel Moreau, fils de feu madame Cécile Boutin et de feu monsieur Thomas Moreau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 15h30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Steeve (Michelle) et Cindy (Martin); ses petits-enfants: Christopher, Dylan, Laurry, Arianne et Justin; son frère Denis et ses soeurs: Denise et Linda ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant du département de médecine interne et son oncologue de l'hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer. https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc