D’autres boycotts dans le baseball majeur

Le mouvement de protestation initié par les joueurs de la NBA pour dénoncer l’intervention policière brutale à l’endroit de Jacob Blake continue de s’étendre dans le baseball majeur. Pour l’instant, quatre matchs prévus jeudi en soirée font l’objet de boycotts, dont celui entre les Blue Jays de Toronto et les Red Sox de Boston.

Selon les informations rapportées par le «Boston Globe», ce sont les joueurs des Red Sox qui ont décidé de ne pas disputer la rencontre, qui devait avoir lieu au Sahlen Field de Buffalo.

Les joueurs des Athletics d’Oakland ont également annoncé qu’ils ne se présenteraient pas au match qui devait les opposer aux Rangers du Texas, à Arlington, en guise de protestation.

Selon plusieurs médias américains, dont le «USA Today», les Phillies de Philadelphie et les Nationals de Washington ont également décidé, dans le cadre d’un vote, de ne pas jouer ce soir au National Park.

Enfin, le duel prévu entre les Twins du Minnesota et les Tigers, à Detroit, a aussi été repoussé suivant la décision des joueurs.

Les quatre rencontres seront disputées à une date ultérieure.

Mercredi, trois matchs avaient été boycottés par les joueurs dans le baseball majeur.

Par ailleurs, l’Alliance des joueurs, une organisation sans but lucratif qui regroupe une centaine de joueurs et d’anciens joueurs noirs du baseball majeur, a annoncé en après-midi, par communiqué, que ses membres donneraient leur salaire du 27 et du 28 août «pour soutenir les efforts pour combattre les inégalités raciales et pour aider les familles et communautés noires profondément affectées par les récents événements».