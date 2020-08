Des formes diversifiées à Premier Acte

Parcours théâtral extérieur, formes modifiées, baladodiffusions et sortie au Musée, Premier Acte a dévoilé sa programmation alternative pour la rentrée.

Une programmation bâtie avec des compagnies qui devaient présenter des créations pour le début de saison.

« Elles nous sont revenues rapidement avec des projets originaux, porteurs et à l’image de ce que Premier Acte a toujours l’habitude d’offrir à son public », a lancé le directeur général et artistique Marc Gourdeau, lors du dévoilement en ligne de saison.

Parcours déambulatoire

Premier Acte lancera sa saison 2020-2021, le 15 septembre, avec Manque(s) du Théâtre Escarpé. À l’affiche jusqu’au 26 septembre, cette création se déploiera sous la forme d’un parcours déambulatoire audio autour du théâtre de l’avenue De Salaberry.

Manque(s) aborde les réactions de l’être humain face à la perte. Des petits groupes se lanceront dans le parcours toutes les 15 minutes entre 20 h et 21 h. Une version en baladodiffusion sera aussi disponible.

Les 5, 12 et 19 octobre, l’émission Les enfants du paradis, diffusée sur les ondes de CKRL 89,1, présentera la balado Haut du Lac du Théâtre pour être tout seul.

Cette série porte sur la quête identitaire de deux jeunes hommes qui décident de partir en road trip, après leurs études, à la quête de la filiation autochtone de l’un deux. Cette série, qui sera ensuite offerte sur les plateformes de baladodiffusion, est un prélude au spectacle Fond de rang qui aurait dû être à l’affiche cet automne.

Sortie au Musée

Premier Acte s’installera au Musée de la civilisation, du 20 au 24 octobre, avec le docu-théâtre Freeze-Up – Sur les routes de l’exil.

Cette création du Collectif Le Trottoir présentera des témoignages de gens qui ont décidé, un jour, de tout quitter pour aller s’installer au Yukon.

Ce spectacle est un prélude à la pièce Freeze-up qui devait être présentée à l’automne sur l’histoire de deux exilés dans les bois yukonnais. Les spectateurs seront dans le hall du Musée et les comédiens, à l’extérieur, dans la cour intérieure.

Premier Acte conclura sa saison automnale avec Meet_inc., une création présentée du 24 novembre au 5 décembre et qui se moquera du monde du travail. Les représentations du 27 novembre et du 4 et du 5 décembre seront offertes en baladodiffusion.

Une websérie intitulée Enlarge your pensée sera présentée en parallèle de cette pièce.

Tous les détails sont en ligne à premieracte.ca