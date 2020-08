BERNIER, Denis



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 août 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Denis Bernier, époux de madame Aline Blais, demeurant à L'Islet. Il était le fils de feu dame Catherine Coulombe et de feu monsieur Edgar Bernier. Outre son épouse Aline, il laisse dans le deuil ses fils: Daniel (Mélanie Rioux) et Éric (Annie Bélanger); ses petites-filles adorées: Florence et Catherine Bernier. Il était le frère et le beau-frère de: feu Robert (feu Rébecca Marois), feu Rosaire, feu Marcel (feu Ginette Allaire), feu Jean-Paul (feu Raymonde Lavoie), Jeannine (feu Jean-Claude Marois), feu Noël (Thérèse Thivierge), Lucie, Cyrille (feu Thérèse Thibault), Éliane (feu Michel Gingras) et Jean-Guy; de la famille Blais: Oscar, Lise (feu Jacques Nicole), René et feu Francine (feu Richard Grégoire). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux Dre Marie-Pier Brochu, Dre Michèle Boulanger et Dre Annie Mercier, aux membres du personnel du département d'oncologie plus particulièrement Marie-Claude Clavet, à ceux de l'Hôpital de Montmagny et des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port- Joli, ainsi qu'à ceux de la Maison d'Hélène pour les excellents soins prodigués, leur gentillesse, leur dévouement et toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint- David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org, ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu dans l'intimité des membres de sa famille et de ses proches lors de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial de Saint- Eugène de L'Islet.