MAINGUY, Yvon



À l'hôpital Laval, le 19 août 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Yvon Mainguy, époux de madame Lucie Méthot Mainguy et fils de feu monsieur Adélard Mainguy et de feu madame Alice Gingras. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Mainguy laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses filles: Christiane (Pierre-Olivier Anex) et Françoise (Stéphane Morissette); ses petits-enfants: Olivier, Kevin, Guillaume, Marjorie, Érika et Nathaël; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude (Jacqueline Lavallière), Gilles (Suzanne Voyer), Denis (Ginette Tessier), Nicole (Guy Hamel), feu Rachel et Michèle (Yvon DesRochers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Méthot: feu Guy (Louisette Lévesque), Denis (Francine Roy) et Francine (Brian Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout particulier à l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur humanisme.Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à l'organisme Laura Lémerveil qui prend soin d'enfants lourdement handicapés dont son cher Olivier, 1173, boul Charest, bureau 102, Québec, Qc, G1N 2C9. https://lauralemerveil.ca/dons/