RAINVILLE, Denis



Au département des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 21 mars 2020, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Denis Rainville, époux de dame Céline Vaillancourt, fils de feu Émile Rainville et de feu Rosa Demers, fils adoptif de feu Gaston Deslauriers et de feu Jeannine Rainville. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au13h30 à 15h.Il laisse dans le deuil sa fille Marie-Christine Rainville (Luke Ratté); ses petits-enfants: Daven Donaven, Chad Mickeal, Tommy Lee, Brandon Lee, Bryan Lee et Liam Jordan; ses frères et sœurs: Paul-Henri (Ginette Bazin), Joseph-Émile (feu Madeleine Guilbault), Madeleine (feu Marius Raymond), André, Claude Deslauriers (Gladys Jean) et Marie Deslauriers (Yves Leblanc); ses beaux-parents: Napoléon Vaillancourt (feu Jeannine Picard); sa belle-sœur Lise Vaillancourt (feu André Patry); de nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et les membres de la famille Deslauriers. Nous sommes extrêmement reconnaissants à ses grands amis François Carpentier (Carole Rioux) et Gaétan Nadeau (Monique P. Nadeau) pour leur soutien et leur présence qui ont été d'un grand réconfort et des plus précieux pour Denis. Nous les remercions de tout cœur. Nos remerciements les plus chaleureux à Dre Isabelle Deshaies et à tous les membres du personnel du CRCEO (centre de recherche clinique et évaluative en oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec). Notre sincère gratitude aux membres des soins palliatifs du CLSC des Rivières ainsi qu'aux membres du département de soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués et leur grande gentillesse et générosité. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à dédier à l'une des fondations suivantes : Centre d'hébergement de Charlesbourg, www.jedonneenligne.org/fondationfais/Sélectionnez: Don In Memoriam et Centre d'hébergement Charlesbourg soins palliatifs. Ou au, CHU de Québec; https://fondationduchudequebec.org/les-causes/ Sélectionnez: Don pour une cause et lutte au cancer / Inscrire: Cancer digestif au bas du formulaire.