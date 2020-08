Complexe Blais, Gilbert et Turgeon



En plus de son amour inconditionnel envers son épouse, il a été un père et un conseiller extraordinaire auprès de ses enfants, un grand-père généreux et attentif qui savait s'adapter aux nouvelles technologies et un arrière-grand-père qui aurait été heureux de transmettre ses valeurs. Il fut un visionnaire-entrepreneur exceptionnel. Co-Fondateur et président du Groupe Agro-Alimentaire Brochu, il a été président-fondateur de Les Salaisons Brochu inc, qui a intégré la transformation et la mise en marché des charcuteries Lafleur. Passionné et stratégique, il a toujours su s'entourer de dirigeants dévoués en qui il avait entièrement confiance et qui ont participé à la réalisation de ses objectifs de développement avec succès. Sa simplicité, sa générosité et son implication sociale laissent que de bons souvenirs à tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Malgré la maladie, il est demeuré une personne toujours fière, aimable, serviable et enjouée. Quel homme accompli ! Pour chacun de nous, il laissera un grand vide. Nous remercions sincèrement tout le personnel du CHSLD de Lévis du 6 ième étage (aile prothétique) pour leur dévouement, leurs attentions et leur grande humanité. Nous remercions les gens qui l'ont accompagné (ange-gardien) ces dernières années, un merci spécial à Françoise Lamontagne et Lucienne Bolduc. Enfin, la famille tient à remercier particulièrement Dany Hethrington et Pierre Fournier qui ont apporté réconfort et soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (CHLSD Lévis), La Société de l'Alzheimer Chaudière-Appalaches ou à la Fondation Maurice Tanguay. famille vous accueillera au:à partir de 11h.Veuillez noter que selon les recommandations de la Santé publique, le port du masque sera maintenant obligatoire à l'intérieur du complexe funéraire. Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation physique. Cependant le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pouvant excéder 50 personnes, les invités de la famille auront priorité. Si vous désirez y assister, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le samedi 29 août à 16h.