BUSSIÈRES, André



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur André Bussières, survenu à Québec le 28 juin 2020. Il était le fils de feu Léophile Boutin et de feu Albert Bussières. Il habitait à Québec.L'inhumation des cendres se fera tout de suite après les funérailles à 12h15, au cimetière de Sainte-Hélène-de-Breakeyville, 2485 rue Sainte-Hélène (Secteur Breakeyville), Lévis (QC) G6Z 7K7. Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Benoit, Maurice (Louise Lavoie) et Denise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille tient à remercier tous les " anges gardiens " pour tous les soins dont il a bénéficié au fil des années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625 avenue du Président-Kennedy, Montréal (QC) H3A 3S5, téléphone :1-866-343-2262.https://secure2.convio.net/tcrs/site/Donation2?df_id=2062&2062.donation=form1&mfc_pref=T&s_locale=fr_CA