Encore sur pause

Pour une deuxième journée consécutive, les activités du sport professionnel, notamment dans la NBA et le baseball majeur, ont été perturbées, jeudi, dans le cadre du mouvement «Black Lives Matter».

À l’origine, deux matchs de la LNH étaient prévus, les Raptors de Toronto devaient poursuivre leurs séries éliminatoires et les Blue Jays devaient affronter les Red Sox. Or, des débats plus importants s’imposent.

Si le monde du sport professionnel en 2020 devait être un film, il faudrait le visionner en appuyant sur pause à quelques reprises. Après la pandémie de COVID-19, c’est le boycott de matchs qui vient suspendre le programme. Cette fois, la noble cause a minimalement le mérite d’attirer l’attention sur le racisme, un fléau qui dure depuis trop longtemps.

Déjà, mercredi soir, des événements sportifs avaient été reportés aux quatre coins de l’Amérique du Nord, que ce soit au basketball (NBA), au baseball (MLB), au soccer (MLS) ou au tennis. Jeudi, la Ligue nationale de hockey a emboîté le pas. Dans la NBA, les Raptors n’ont pu entamer, tel que programmé, leur série de deuxième tour face aux Celtics de Boston. Deux autres matchs ont aussi été remis.

Cette situation exceptionnelle survient en guise de protestation alors qu’un Afro-Américain de 29 ans a été victime de brutalité policière à Kenosha, au Wisconsin, dimanche dernier. À travers ce qu’il est maintenant permis d’appeler «l’affaire Jacob Blake», de nombreux athlètes ont décidé de se lever pour dire que c’en est assez. On a voulu poser des actions concrètes comme le boycott de plusieurs parties.

Évidemment, les réactions sont nombreuses, notamment au niveau politique. Même le président américain Donald Trump a cru bon d’y ajouter sa touche.

«Je ne sais pas grand chose sur les protestations au sein de la NBA, mais je sais que leurs audiences sont très mauvaises parce que je pense que les gens en ont marre de la NBA, a-t-il bêtement déclaré, tel que cité par l’Agence France-Presse. Ils sont devenus un peu comme une organisation politique et ce n'est pas une bonne chose»

Milwaukee montre la voie

Pour reprendre l’image du film, les acteurs et les intrigues sont nombreux et on ne sait pas encore comment ça va finir. La trame narrative est toutefois connue et résonne bien fort: «Black Lives Matter». Concernant le début, les clubs de la ville de Milwaukee, située à environ 70 kilomètres au nord de Kenosha, ont été au coeur des événements.

Dans la NBA, les Bucks ont été les premiers à refuser de se présenter sur le court, mercredi soir à Orlando, pour un match de leur série face au Magic. Au baseball, les Brewers ont rapidement enchaîné en prenant la décision de ne pas affronter les Reds de Cincinnati au Miller Park, à Milwaukee.

La table était mise pour une série de boycotts qui obtient l’aval de nombreux athlètes de renom à travers différents sports dont: LeBron James (basketball), Mookie Betts (baseball) et la joueuse de tennis Naomi Osaka, pour ne nommer que ceux-là.

La NBA devrait reprendre

Celui qu’on surnomme «King James» a lui-même plaidé pour l’annulation pure et simple des éliminatoires de la NBA, mais le circuit Silver, aux dernières nouvelles, s’est montré prêt à reprendre l’action dès vendredi ou samedi. Un comité doit se réunir pour décider d’un éventuel retour.

Au baseball, outre la partie entre les Brewers et les Reds, deux autres rencontres avaient été reportées mercredi soir. L’action a repris jeudi, mais quelques parties ont aussi été boycottées dont celle prévue à Buffalo entre les Red Sox de Boston et les Blue Jays de Toronto.

Dans la Major League Soccer, cinq matchs n’ont pas eu lieu, mercredi, tandis que le mystère plane quant à la tenue du match entre l’Impact et le Toronto FC, vendredi, au stade Saputo.

Au fil des derniers jours...

Le mouvement «Black Lives Matter» est au cœur de l’actualité sportive ces jours-ci. Voici un bref résumé des récents événements:

Dimanche 23 août

Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans, est grièvement blessé par des policiers, à Kenosha, au Wisconsin. Durant son arrestation, on lui a tiré plusieurs balles dans le dos.

Mardi 25 août

Un possible boycott des matchs de la NBA est envisagé en soutien à Jacob Blake. Les Raptors de Toronto sont au cœur des discussions.

Mercredi 26 août

En fin d’après-midi, à Orlando, les Bucks de Milwaukee posent une action concrète en ne se présentant pas au match de leur série de premier tour contre le Magic.

Devant un boycott qui semble vouloir s’étendre, la NBA annonce, en fin d’après-midi, le report officiel des trois rencontres éliminatoires prévues dans la journée.

Le mouvement s’étend au baseball majeur. À Milwaukee, les Brewers annulent le match prévu au Miller Park face aux Reds de Cincinnati. Deux autres matchs sont annulés en soirée en guise de protestation.

La Major League Soccer emboîte le pas en reportant cinq parties qui étaient prévues mercredi soir.

Les organisateurs du tournoi de tennis Western & Southern, qui a lieu à New York, annoncent le report des matchs de jeudi.

Jeudi 27 août