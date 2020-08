SHARECK, Dennis



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 14 août 2020, à l'âge de 77 ans et 2 mois, est décédé monsieur Dennis Shareck, époux de feu madame Louisette Lachance et ami de cœur de madame Louise Cloutier, fils de feu madame Germaine Coulombe et de feu monsieur Alphonse Shareck. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera également au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Éric Shareck, sa petite fille Alessie Shareck, ainsi que ses belles-sœurs Réjeanne Lachance et Huguette Soucy.