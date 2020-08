CARON, Lauréat



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 22 août 2020 à l'âge de 90 ans et 8 mois est décédé M. Lauréat Caron, fils de feu Ladislas Caron et de feu Blandine Couture, il était le conjoint de Mme Colette Bussières Fontaine. Il demeurait à St-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, les enfants de Colette: Nelson et Nancy, leurs petits-enfants: Raphaël Fontaine (Layla Morency Bourget) et Brooke Bates. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs: feu Roland (Marie-Paule Demers), feu Roméo, feu Noël (feu Monique Godbout), feu Bertrand (feu Jeannette Bilodeau), feu Carmen, feu Laurette (feu Serge Léveillé), Roma, Una (feu René Roberge), feu Magella (feu Émilienne Bégin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bussières: feu André (Géraldine Fauchon), Denise (Robert Ferland), Denis (Carmen Morneau), Solange (Georges Léveillé); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Charles-Couillard pour tous les bons soins reçus lors de son court séjour. Remerciement également à toute l'équipe des soins palliatifs de L'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel Dieu de Lévis. https://fhdl.ca/