TESSIER, Martial



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 17 août 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Martial Tessier, époux de dame Jeannine Lachance, fils de feu monsieur Eugène Tessier et de feu dame Marie-Louise Chevalier. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.Il a été confié à laOutre son épouse, monsieur Tessier laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Louise Lavergne), Marilyne (Paul Welsh), Guy (Marlène Gobeil), et Yvon (Valérie Perreault); ses petits-enfants: Yann (Sabrina), Vicky (François), Karel (Pierre-Luc), Marie-Ève (Jean-Nicolas), Jason (Audrey), Alexandra (David), Roxanne (Sean), Dylan, Nelly-Jade et ses arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Fernande (feu Antonio), feu Jean-Noël (Prudence), Marie-Berthe, feu Fabienne (feu Fernand) feu Maurice (Catherine), feu Robert, feu Marina (feu Jean), feu Louisette, feu Jean-Charles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance: feu Jean-Luc (feu Jeannine), Thérèse (feu Albert) feu Dominique, Juliette (feu Fernand), feu Yvette (feu Joachin) Normande (Rolland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de IUCPQ et du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués.