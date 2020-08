BOUFFARD, Gisèle Gagnon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 août 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Gisèle Gagnon épouse de feu Lucien Bouffard. Elle était la fille de feu Léopold Gagnon et de feu Germaine Poulin. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon. La famille vous accueillera à lale samedi 29 août de 9 h à 10 h 50. Le tout se déroulera selon les normes de la Santé publique et le port du masque sera obligatoire.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Luc Drouin), Donald (Jean Roberge) , Denis (Lise Bourgault) et Claude (Liliane Tremblay); ses petits-enfants: Éric Drouin (Isabelle Dumont), Cindy Bouffard (Steeve Tremblay) et Mathieu Barbeau (Sandra-Êve Doyon); ses arrière-petits-enfants: Élodie et Léane Drouin, Alycia et Maëlly Tremblay; ses frères et sœurs Gagnon: feu Rita (feu Jean-Paul Bégin), feu Jean-Marie, feu Jeannine (feu Grégoire Dumont), feu Clément (feu Denise Corbin), feu Émilien (Lucille Bouffard),Brigitte (feu Raymond Morin), Louisette (feu Jude Fortin), feu Egide (Cécile Roy), Nicole (feu Jean-Claude Dunas), Nicolas (Jeannette Morin); ses beaux-frères et belles-sœurs Bouffard: feu Valère (feu Lucienne Fortin), feu Paul-Émile (feu Albertine Dussault), feu Alphonse (feu Gracia Leblanc), feu Alfred (feu Thérèse Dussault), feu Lionel (feu Thérèse Bernard) et feu Lucienne. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Dons suggérés: La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs) www.fhdl.ca. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et la Résidence des Peupliers ainsi que le docteur Annie-Laurence Demers pour les bons soins prodigués et l'empathie. La direction des funérailles est confiée à la