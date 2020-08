FEQXP : Louis-Jean Cormier et Bleu Jeans Bleu à l’Impérial en septembre

Au tour du Festival d’été de se déconfiner. Du 17 au 19 septembre, FEQXP présentera une série de six concerts d’artistes québécois parmi les plus populaires du moment, devant une foule de 140 personnes maximum, à l’Impérial Bell.

Milk and Bone et Matt Holubowski (17), Louis-Jean Cormier et FouKi (18) ainsi que Bleu Jeans Bleu et Les Louanges (19) forment la grille horaire de cet événement qui prend la place de St-Roch XP, le petit frère automnal du Festival d’été.

Les artistes offriront de courtes prestations de soixante minutes, qui seront aussi retransmises en direct sur le web, à l’exception de celle de FouKi.

Plus de détails à venir...