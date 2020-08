Fraude de plus de 127 000$ envers son employeur: des accusations officielles sont portées

La quinquagénaire de Lévis qui aurait fraudé son employeur pour plus de 127 000$ sur une période de 9 ans a officiellement été accusée de fraude à l’égard du CPE Vire-Crêpe.

Martine Lessard, 54 ans, ne se trouvait pas au palais de justice de Québec, jeudi, ayant plutôt fait le choix d’être représentée.

Après que l’avocate de la défense, Me Marie-Élaine Poulin, eut enregistré un plaidoyer de non-culpabilité pour sa cliente, le juge Mario Tremblay a rappelé que la dame, qui travaillait pour le Centre de la petite enfance (CPE) Vire-Crêpe, dans le secteur de Saint-Nicolas à Lévis, lorsqu’elle a commis les gestes qui lui sont reprochés, s’était engagée sous promesse à respecter diverses conditions.

«Madame ne peut pas communiquer avec les employés du CPE Vire-Crêpe, pas plus qu’elle ne peut aller sur les lieux ou dans un rayon de 500 mètres. Elle ne devra pas non plus occuper un poste où elle exerce un pouvoir sur l’argent ou sur les valeurs d’autrui. De plus, si elle manque à ses obligations, elle devra verser la somme de 500$ à l’acquis du greffe», a rappelé le magistrat.

Selon Jean-Sébastien Levan, porte-parole au Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), Lessard était responsable de «régler les comptes du CPE et elle utilisait la plateforme AccèsD pour payer des fournisseurs qui n’étaient pas liés au CPE, mais plutôt à ses intérêts personnels».

«Défi» budgétaire

Soulignons qu’en septembre 2018, la présumée fraudeuse avait été sacrée «secrétaire de la semaine» par le site Secrétaire-Inc, un site internet d’emplois et de gestion de carrière pour les secrétaires, adjoints et employés en soutien administratif.

Dans le cadre d’une entrevue, elle avait alors mentionné qu’elle s’occupait de la comptabilité du CPE, des installations et du bureau du coordonnateur.

«Je saisis les données, je fais la paie, les fins de mois et les fins d’années, les remises gouvernementales... Aussitôt qu’il y a un chiffre dedans, c’est pas mal moi qui le fais!» avait-elle dit en ajoutant que son plus grand défi était lié «à l’équilibre budgétaire» de la fin d’année.

«Il n’est peut-être pas tout le temps positif, mais il faut que ce soit satisfaisant. J’essaie de faire mon travail convenablement et satisfaire le conseil d’administration», avait-elle ajouté.

Comme la preuve dans ce dossier est «volumineuse», la défense a demandé au poursuivant, Me Marc Gosselin, de reporter le dossier à la fin du mois d’octobre.