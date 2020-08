Goodfood ouvrira un nouveau centre de distribution à Montréal

L’entreprise montréalaise Goodfood, spécialisée dans la livraison à domicile de repas prêt-à-cuisiner, a annoncé jeudi l’ouverture prochaine d’un nouveau centre de distribution sur l’Île de Montréal.

Le nouveau centre aura une dimension totale de 45 000 pieds carrés et est la septième installation de la compagnie. Ce nouvel investissement porte l’empreinte totale de l’entreprise à près de 590 000 pieds carrés.

Goodfood, qui a récemment mis la main sur sa compétitrice montréalaise HelloFresh, a affirmé avoir vu la demande pour ses services augmenter depuis le début de la pandémie.

« L'installation de 45 000 pieds carrés se concentrera sur l'expansion de notre capacité de distribution d'épicerie de marque privée et servira de tremplin pour offrir la livraison le jour même à une plus grande clientèle », a déclaré Neil Cuggy, président et chef des opérations de Goodfood.

L’entreprise fondée en 2014 possède aujourd’hui deux centres de distribution dans la région du Grand Toronto, un à Calgary, en Alberta, ainsi qu’un autre, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Goodfood disait compter 272 000 abonnés actifs au 31 mai dernier.