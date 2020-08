Guillaume Paradis candidat à la mairie

Porte-parole du ministère des Transports depuis neuf ans, Guillaume Paradis a confirmé au Journal, hier, qu’il fait le grand saut en politique et qu’il tentera de succéder à Émile Loranger.

Le communicateur d’expérience, qui intervient régulièrement à la télé, dans les journaux et à la radio, officialisera sa candidature à la mairie d’ici demain au greffe de l’hôtel de ville, après avoir recueilli les dix signatures requises, une formalité.

Père de trois enfants, l’homme de 42 ans a vécu presque toute sa vie à L’Ancienne-Lorette, il connaît bien le milieu et croit qu’il est prêt à piloter la municipalité dirigée par Émile Loranger depuis 1983, jusqu’à son décès subit en avril dernier.

« J’ai toujours eu un grand intérêt pour la chose publique. On ne se lance pas en politique si on n’a pas le feu sacré », dit celui qui s’est impliqué à une autre époque, comme bénévole, auprès de candidats péquistes et bloquistes. Au début des années 2000, il a même présidé l’aile jeunesse du PQ dans la Capitale-Nationale.

3e lien, autoroute 40 et tramway

Depuis qu’il travaille pour l’État québécois et le MTQ, c’est la première fois cependant qu’il est obligé de se mouiller sur des enjeux de mobilité régionale et de sortir de son habituel devoir de réserve.

Sans se défiler, il répond d’emblée qu’il est en faveur du troisième lien qui va permettre de « rééquilibrer » la circulation, rendant ainsi encore « plus inutile » le prolongement de la 40 sur les terres de L’Ancienne-Lorette, un « projet du passé », selon lui.

Il est également sceptique face au projet de tramway et se questionne surtout sur les gains pour les Lorettains. « Les gens de L’Ancienne-Lorette envoient beaucoup d’argent à l’agglomération. Vont-ils gagner quelque chose ? J’attends encore qu’on me fasse la démonstration. »

Pas de grosses dépenses

Pour le reste, il se dit « économe » et ne prévoit pas de projets « pharaoniques ». Il apprécie l’offre actuelle de services et n’entrevoit pas de grosses dépenses.

Il s’engage, s’il est élu, à limiter toute hausse de taxes à l’inflation et compte poursuivre le combat contre l’agglomération devant les tribunaux. Il devient ainsi le troisième candidat confirmé à la mairie après le conseiller Gaétan Pageau et la notaire retraitée Ginette Nadeau.