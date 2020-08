La méchanceté existe pour vrai

Le respect est une valeur qui se perd tellement de nos jours. À telle enseigne que les gens oublient qu’ils méritent d’être respectés dans toutes les sphères de leur vie. Du plus loin que je me souvienne, personne dans ma famille ne me respectait, pas plus d’ailleurs que personne ne respectait personne. En fait, on s’envoyait ch..r à qui mieux mieux sans se préoccuper des conséquences.

Mes parents ne nous ont jamais appris à exiger le respect des autres, puisqu’ils ne nous respectaient pas eux-mêmes. Comment vouliez-vous qu’on apprenne l’importance d’une notion que personne n’avait pris la peine de nous enseigner ? J’ai donc amorcé ma vie d’adulte en ne sachant pas que je valais quelque chose, et j’ai ainsi fait en sorte que personne ne se rende compte de ma valeur.

Je me suis marié à une femme qui haïssait les hommes et qui m’a fait porter la couronne de roi des cons en me démolissant systématiquement aux yeux de mes enfants. Jamais je n’ai rien dit, parce que j’étais conditionné depuis mon enfance à accepter ce qu’on me faisait subir. Je ne valais rien, donc je ne méritais rien.

Quand on a réalisé que de nombreuses femmes étaient maltraitées par leur mari, on disait alors que « les hommes méchants n’existent pas, il n’y a que des femmes qui acceptent de se faire traiter ainsi ». Mais en disant cela, on oubliait que quand on a subi la violence depuis son enfance, il est bien difficile de savoir que ce n’est pas normal de la subir. Et je puis affirmer ça en tant qu’homme, puisque ce fut ma réalité.

Il m’a fallu un mariage raté avec deux enfants pour me mettre en mode recherche sur ce qui m’avait manqué dans mon enfance pour en arriver là. Ma femme me martyrisait, comme mes parents d’ailleurs, et je ne m’en rendais même pas compte, parce que j’acceptais mon sort comme le bon catholique que j’étais. Une longue thérapie, rare chez les hommes de mon époque, m’a mené vers la paix. Mes enfants sont revenus vers moi, après avoir compris le modus operandi de leur mère. Je les en remercie et je ne pratique plus.

Un homme seul, peut-être vieux, mais heureux

Bien que certainement difficile, votre parcours est admirable. Qui plus est pour un homme de votre âge que rien ne conduisait chez les psys de tous ordres à cette époque. Vous mettez aussi en lumière un fait important, soit qu’il n’y avait pas que les femmes qui subissaient de la violence dans les familles, les hommes aussi.

Les parents ne devraient jamais ignorer la nécessité de transmettre à leurs enfants leur droit inaliénable au respect.