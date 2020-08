La peau des tout petits a besoin d’être protégée

Je viens de vivre un choc qu’aucune mère ne souhaite supporter dans sa vie. Lors d’une visite chez la pédiatre de mes enfants, cette dernière m’a appris que mon fils aîné (16 ans) avait des taches sur le dos qui s’apparentaient à des cancers. Bénins probablement les cancers m’a-t-elle dit, mais cancers quand même. Il fallait donc au plus vite consulter en dermatologie, éventuellement les faire enlever, et exercer un suivi sur la peau de mon fils jusqu’à la fin de ses jours.

Je suis une femme au corps rempli de grains de beauté et jamais je n’avais imaginé que ça pouvait créer des problèmes. Mais que ce soit mon fils qui écope, ça me rend si triste. Je voulais surtout prévenir les mères qui vous lisent.

Anonyme qui le prend mal

On ne disait jamais autrefois que le soleil pris par les enfants en bas âge était parmi les plus néfastes. Je le sais, parce que je fus moi-même affectée par ce type de cancer, soit un carcinome baso-cellulaire bénin. Avis à tous les parents de protéger leurs enfants des rayons du soleil en tout temps. Et avis aux personnes affectées de faire un suivi annuel.