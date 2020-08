Le Parti républicain arnaqué

La convention républicaine confirme que le parti d’Abraham Lincoln est devenu un culte à la personnalité de Donald Trump, qui ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs.

Il suffisait de jeter un coup d’œil aux affiches annonçant le « téléthon Trump » pour s’en rendre compte.

Quand un président bouscule les conventions pour se mettre en vedette chaque soir de sa convention de nomination, quand la moitié des têtes d’affiche sont des membres de sa famille et que la loyauté personnelle envers le chef prime avant tout, on peut parler d’un culte.

Les électeurs se laisseront-ils embarquer ?

Le programme, c’est Trump

Pour illustrer la transformation du « Grand Old Party » en culte de la personnalité, il suffit de constater qu’en lieu et place de la traditionnelle « plateforme », les républicains ont promis de suivre Donald Trump, quoi qu’il fasse et quoi qu’il dise. Au lieu d’un programme, les républicains ont endossé une liste des 50 « priorités » de Trump, un ramassis d’extraits de discours partisans et de promesses creuses sans modalités spécifiques. Ce centrage exclusif du parti sur son leader est apparent dans presque toutes les interventions télévisées, où la surenchère des éloges dithyrambiques et des propos déjantés provoque un mélange de stupéfaction et de fous rires.

Le festival du ressentiment

Le fond du message n’a pas vraiment changé depuis 2016, alors que Donald Trump avait réussi à cultiver toutes sortes de ressentiments pour convertir juste assez d’électeurs démocrates pour faire basculer quelques États clés.

Certains participants à cette grand-messe trumpiste se croient obligés de haranguer une foule imaginaire en hurlant à tue-tête. Presque tous misent sur la peur, le ressentiment et les préjugés, en tenant un discours d’une partisanerie tellement primaire qu’ils n’atteindront que les convertis.

Les rares élus qui participent à cette convention ont l’air d’avoir été pris en otage, plusieurs grands noms du parti boycottent l’événement et certains sont résolus à appuyer Biden. Pendant ce temps, le président ouvre la porte toute grande aux complotistes fêlés de QAnon.

Les électeurs dupés ?

Normalement, un parti s’attendrait à une remontée de ses appuis à la suite de la convention. Ça n’est pas arrivé à Joe Biden, qui a conservé son avance de huit à dix points dans les sondages, et ça n’arrivera probablement pas à Donald Trump. C’est pourtant le pari que fait le président, qui s’attend à rééditer sa remontée de 2016 en ressortant les déclarations dystopiques et les promesses grandiloquentes qui sont sa marque de commerce. Ça ne convaincra pas grand monde, mais cette convention confirme que Trump est prêt à faire fi des normes et des lois qui devraient normalement assurer l’intégrité du processus électoral.

Utilisant illégalement la Maison-Blanche aux frais des contribuables comme décor de son spectacle partisan, Trump signale qu’il ne reculera devant rien pour utiliser ses pouvoirs exécutifs qu’il croit illimités pour aider sa réélection. La majorité des électeurs n’est pas dupe. Reste à savoir si elle pourra se prononcer sans trop d’entraves.