Le premier vrai gala de l’ère COVID-19

De nombreux téléspectateurs regarderont les MTV Video Music Awards dimanche soir. Pas pour assister aux habituelles controverses que l’événement provoque, mais parce qu’il s’agira du premier véritable gala présenté en direct depuis l’arrivée du coronavirus.

Les cérémonies de remise de prix ont toutes été torpillées depuis mars. Au Québec, le Gala Québec Cinéma est devenu un segment de l’émission Bonsoir Bonsoir un certain mercredi du mois de juin. Quant aux prix Artis, ils seront remis dans Sucré Salé en septembre.

Aux États-Unis, les Billboard Music Awards ont été reportés, tout comme la grand-messe de Broadway, les Tony Awards. Du côté des BET Awards, les producteurs ont privilégié le format virtuel, pandémie oblige.

Pionniers

Les Video Music Awards feront donc figure de pionniers dimanche soir à New York. L’événement, qui devait originalement avoir lieu au Barclays Center, se tiendra à l’extérieur... avec quelques spectateurs en guise d’audience, ont récemment confirmé les organisateurs.

Deux catégories ont été ajoutées pour refléter les derniers mois en musique : Meilleur vidéoclip à la maison et Meilleure performance en quarantaine. Les MTV Video Music Awards rendront aussi hommage aux héros de première ligne, comme le personnel soignant, d’après Entertainment Weekly.

Pas de quarantaine

Quelques grosses pointures ont confirmé leur présence au rendez-vous, dont Lady Gaga et Ariana Grande, qui livreront leur duo Rain on Me. Miley Cyrus, Doja Cat, The Weeknd, Maluma, Black Eyed Peas et BTS se produiront également sur scène.

Ces stars ont reçu une exemption spéciale pour pouvoir participer au rendez-vous : elles n’ont pas été soumises aux 14 jours de quarantaine prescrits par New York. L’État oblige effectivement les voyageurs en provenance d’endroits affichant un taux élevé de COVID-19 à s’isoler pendant 14 jours.

Selon CBS News, les vedettes doivent toutefois respecter des règles strictes, incluant de porter le masque, garder leurs distances et passer fréquemment des tests de dépistage.

Un exemple à suivre ?

Il sera intéressant d’analyser le format dans lequel seront présentés les Video Music Awards, d’autant plus qu’ils lanceront la saison automnale des galas. La fiesta pourrait donner un avant-goût de ce qui nous attend comme téléspectateurs.

Au Québec, Véronique Cloutier pilotera les 35es prix Gémeaux le dimanche 20 septembre, et Louis-José Houde animera le Gala de l’ADISQ le 1er novembre.

Chez nos voisins du sud, Jimmy Kimmel présentera les Emmy Awards dans trois semaines.

▶Au Québec, les MTV Video Music Awards seront diffusés à VRAK dimanche soir à 20 h. Avec sous-titres français.