Les Archambault d’Amérique

Photo courtoisie

Permettez-moi de souhaiter un heureux centenaire à Madame Madeleine Archambault Marcotte (photo), un des membres fondateurs de l’Association des Archambault d’Amérique. Femme dynamique, dotée d’une bonne santé, encore autonome, elle vit seule en appartement à Montréal. Femme active à bien des égards, devenue veuve à 44 ans, elle s’est beaucoup impliquée dans des œuvres caritatives et dans l’aide à plusieurs personnes, en toute discrétion. Grande voyageuse, elle n’a pas négligé pour autant de jouir de plaisirs artistiques. Fervente mélomane, elle a fréquenté assidûment les grands compositeurs, notamment à titre d’abonnée de l’Orchestre symphonique de Montréal pendant des décennies. www.lesarchambaultdamerique.com

60 ans de mariage

Photo courtoisie

Yvette Therrien et Adélard Leroux (photo en 1960 et 2020), de Saint-Nérée-de-Bellechasse, célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple a trois enfants (Martin, Louisette et Guy) et quatre petits-enfants (Olivier, Alexandre, Anne-Sophie et Jean-Nicolas) ainsi que trois arrière-petits-enfants (Laurence, Clara et Logan). Félicitations !

Une fidèle lectrice

Photo courtoisie

Laissez-moi souhaiter un très joyeux anniversaire de naissance à Madame Yvonne Léveillé (photo) qui habite à la résidence Louis XIV, sur le boulevard du même nom, dans l’arrondissement Charlesbourg. Mère de 5 enfants, grand-mère à 5 reprises et arrière-grand-mère 7 fois, Yvonne, une fidèle lectrice du Journal de Québec depuis sa fondation (et de ma page) a 101 ans aujourd’hui. Ma chère Yvonne (air connu) !

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Bergeron, courtier immobilier Via capitale équipe Québec, 45 ans... Normand Brathwaite, animateur radio-télé et comédien, 62 ans... Paule Riverin, directrice des ventes et des réservations à la Sépaq... Bernhard Langher, du circuit des Champions de la PGA, 63 ans... Gerhard Berger, ex-pilote de Formule 1, 61 ans... André Brassard, metteur en scène et réalisateur, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 août 2019. Paul Meger, 90 ans, ancien joueur du Canadien de Montréal entre 1950-1951 et 1954-1955... 2015. Louis Blouin, 78 ans, un passionné des médias (représentant publicitaire télé, radio, journaux) depuis plus de 40 ans... 2011. Yvon Beaudoin, 65 ans ; sa femme Marie-Paul Fréchette, 67 ans ; son fils Éric Beaudoin, 43 ans ; et sa petite fille Mélizandre, 8 ans... 2010. Gertrude Luna Vachon, 48 ans, ex-lutteuse de la WWE... 2009. Sergueï Mikhalkov, 96 ans, poète et écrivain russe... 2008. Mark Priestley, 32 ans, jeune acteur australien... 1990. Stevie Ray Vaughan, 35 ans, guitariste de blues rock... 1981. Valeri Kharlamov, 33 ans, légendaire joueur de hockey soviétique... 1967. Brian Epstein, 32 ans, premier gérant des Beatles.