«Station Potluck»: une nouvelle saison dans le même moule

MONTRÉAL - Pour une seconde saison, Stefano Faita retrouve ses acolytes Émilie Fournier et Hugo St-Jacques autour de l’îlot central de «Station Potluck». Chaque semaine, ils continuent de recevoir une personnalité, et créent différents plats selon ses goûts et ses souvenirs.

Stefano, comment se sont déroulés les tournages de la seconde saison de «Station Potluck»?

On a tourné les dix épisodes de la première saison juste avant le confinement. Pour la seconde saison, on a dû changer certaines choses. On a un grand îlot dans l’émission, mais on lui a rajouté une longueur pour avoir plus de place entre Émilie, Hugo et moi. Dans notre genre d’émission, la reprise des tournages était certainement plus facile que pour d’autres. En même temps, pour l’ouverture, on doit être à distance. C’est un peu bizarre au départ, mais tout s’est bien passé. On a fait un tournage en rafale, avec deux épisodes par jour. La saison a été enregistrée en deux semaines.

Avez-vous changé des choses dans le déroulement de l’émission?

La formule reste la même sauf qu’à la fin, on mange debout. C’est plus dans un style cocktail dînatoire qu’un potluck où tout le monde s’assoie à table. Sinon, on garde les même étapes, avec l’entrevue, la cuisine des recettes, l’entrevue d’Émilie au bar... On a aussi encore un expert qui vient parler d’un sujet qui correspond aux intérêts de l’invité.

Est-ce que les recettes sont moins compliquées pour s’adapter à la formule cocktail?

On a gardé une grande diversité de recettes, c’est juste que l’équipe en cuisine met des portions individuelles dans chaque assiette. Il y a des recettes plus compliquées et d’autres plus simples. On travaille des produits nobles comme le homard, mais aussi d’autres de consommation courante. On continue de s’adresser à tout le monde.

Quel est le plaisir pour vous de participer à cette émission?

Quand j’ai accepté de participer à cette émission, c’est parce que je voulais vraiment cuisiner. J’ai fait «Arrive en campagne» pendant cinq saisons dans lesquelles je ne faisais qu’une recette à la fin. J’avais le goût d’en faire plus. Les tournages me demandaient aussi beaucoup de temps et de voyages. Je souhaitais être davantage avec ma famille. Avec «Station Potluck», j’avais aussi le défi d’être animateur, et j’ai beaucoup aimé ça. Je pense avoir fait une belle évolution entre la première et la seconde saison. J’aimerais bien continuer, mais toujours dans le cadre de la bouffe.

Vous êtes aussi restaurateur avec plusieurs établissements. Comment voyez-vous l’avenir dans ce secteur?

On a été chanceux, car trois de nos quatre restaurants n’ont jamais fermé. Durant le confinement, on était sur la livraison et les plats à emporter. Impasto, qui est notre premier restaurant un peu plus haut de gamme, a quand même pris un coup, mais depuis la réouverture de la salle à manger, c’est correct. On ne fait pas le même chiffre d’affaires, car on a moins de places assises. Je pense que c’est en novembre qu’on va voir quels restaurants arrivent à résister, après la fermeture des terrasses. Mais, actuellement, tout le monde est inquiet dans le monde de la restauration.