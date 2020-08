Tramway et 3e lien: Rousseau appuie totalement la ministre Guilbault

Partisan de la fusion du bureau de projet du tramway avec celui du 3e lien, le conseiller Jean Rousseau appuie totalement la ministre Geneviève Guilbault qui plaide aussi pour une «intégration renforcée».

Le conseiller de Démocratie Québec à l’hôtel de ville a pris la plume, jeudi, pour s’adresser à la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale au lendemain de sa sortie à l’Assemblée Nationale qui constituait de la musique à ses oreilles.

Mme Guilbault a parlé «d’imbriquer» les deux projets et de «renforcer leur arrimage», la veille, et a dit ne pas exclure la fusion des deux bureaux de projet, sans toutefois confirmer que le gouvernement Legault allait privilégier cette option.

Dans sa lettre, M. Rousseau propose au gouvernement d’aller même encore plus loin que la simple fusion des deux bureaux de projet, dans une perspective régionale.

«La fusion des deux bureaux de projet est une option visant l’intégration des deux projets de transport collectif. Elle se veut une solution opérationnelle. Elle omet toutefois l’intégration nécessaire du transport collectif entre les deux rives. Pour aller de l’avant avec cette intégration, il serait pertinent de confier à un groupe de réflexion le mandat d’élaborer des modalités d’une telle intégration», écrit-il.

En entrevue, il se réjouit que la ministre ait mis «les pendules à l’heure» mercredi, en réaction aux déclarations du maire Régis Labeaume, et a salué son discours «très régional». Il appuie également l’attitude responsable du gouvernement qui prend, selon lui, le temps de bien faire les choses à la lumière des récents changements annoncés au projet.

«Je vois d’un très bon œil le fait que le gouvernement fasse un exercice d’évaluation en bonne et due forme de la dernière proposition sur la table et de toutes les suggestions faites par les citoyens (lors des audiences du BAPE). Au bout de l’exercice, je pense qu’on va arriver à quelque chose de satisfaisant et malgré le délai momentané dans la signature du contrat, je crois que ça va accroître l’acceptabilité sociale de ce grand projet.»

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Jean-François Gosselin, rencontrera la presse à son tour en après-midi.

Lisez la lettre de Jean Rousseau à la ministre Guilbault

Réussir l’intégration du transport collectif de la région de Québec

Lettre à la Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Mme la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Geneviève Guilbault

Vous avez exprimé, lors de votre point de presse du mercredi 26 août 2020, que vous exercerez le leadership nécessaire pour que le projet de transport collectif de la ville de Québec soir un projet véritablement régional qui saura répondre aux besoins de tout le monde. Vous avez insisté sur l’importance de l’intégration renforcée des deux projets majeurs à Québec, le tunnel Québec-Lévis et le réseau de transport structurant des banlieues et de la rive sud. Cette intégration mérite réflexion, car elle permettra d’optimiser l’offre de transport collectif pour les gens de Québec, de Lévis et des banlieues. La création d’une structure régionale doit être envisagée pour faciliter ce renforcement.

Votre gouvernement souhaite évaluer les dernières modifications qui ont été apportées au projet de transport collectif suite à la hausse de coûts de la portion tramway et de l’abandon du trambus. L’exercice démocratique des audiences du BAPE a également soulevé de nombreux enjeux qui pourraient affecter la portée du projet de tramway. Il est tout à fait cohérent de prendre le temps nécessaire pour mesurer la portée régionale de cet important investissement.

La perspective régionale du transport collectif que vous mettez de l’avant s’apparente à la proposition que j’ai soumise à M. le premier ministre François Legault. Dans une lettre soumise à son attention, j’ai demandé que le gouvernement du Québec procède à la fusion des deux projets de transport collectif que sont le tramway et le 3e lien sous-fluvial. Pour y parvenir, j’ai suggéré la fusion des deux bureaux de projet. Cette proposition s’inscrit dans la création d’un Réseau de transport régional (RTR) qui implique la fusion des sociétés de transport de Lévis et Québec, la fusion des projets de transport collectif de la ville de Québec et du 3e lien sous-fluvial, et la mise en place de voies dédiées pour le transport collectif sur le Pont de Québec.

La fusion des deux bureaux de projet est une option visant l’intégration des deux projets de transport collectif. Elle se veut une solution opérationnelle. Elle omet toutefois l’intégration nécessaire du transport collectif entre les deux rives. Pour aller de l’avant avec cette intégration, il serait pertinent de confier à un groupe de réflexion le mandat d’élaborer des modalités d’une telle intégration. Dans le cadre de ce mandat, il y aurait à débattre la pertinence et la nature d’une structure régionale. Ce groupe de réflexion inclurait des représentants du gouvernement et des élus de la grande région de Québec, tels que les maires, les préfets des MRC, et des élus des oppositions municipale. À ce titre, je vous offre ma collaboration et ma disponibilité pour participer à ce groupe de réflexion.

Je vous remercie, Mme la Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, de l’attention que vous porterez à mes suggestions pour l’avenir du transport collectif dans la région de la capitale nationale.

Jean Rousseau

Conseiller municipal de la ville de Québec, District du Cap-aux-Diamants

Représentant de Démocratie Québec