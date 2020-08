Une série de vols potentiellement élucidée au Saguenay

Trois individus ont été arrêtés à la Zec Onatchiway, dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, tôt jeudi matin, alors qu’ils avaient en leur possession des armes à feu rapportées volées.

L’intervention a été orchestrée par les enquêteurs et le groupe tactique d’intervention (GTI) de la Sûreté du Québec (SQ) dans une roulotte d’un secteur isolé de la Zec Onatchiway, vers 5h30 jeudi.

Deux hommes de 42 et 47, ainsi qu’une jeune femme de 25 ans, tous originaires de Saguenay ont alors été arrêtés. Sur place, des armes à feu rapportées volées ont également été perquisitionnées.

«C’est le fruit d’une enquête menée à la suite d’une introduction par effraction et vol survenu dans un relais de la Zec dans la nuit du 22 au 23 août dernier», précise le porte-parole de la SQ, Jean-Raphaël Drolet.

D’après les autorités, ces trois individus seraient à l’origine d’une série d’introduction par effraction et de vols survenus dans des chalets et des lieux de villégiature de la MRC du Fjord-du-Saguenay et de la ville de Saguenay.

Les trois malfaiteurs devaient comparaître au palais de justice, jeudi après-midi.